26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Sono ore calde per il futuro di Mattia Caldara. Secondo quanto appreso da SpazioMilan.it, l’agente del numero 31 dei rossoneri, Giuseppe Riso, si trova infatti a Casa Milan. Il difensore centrale classe ’94, che ha vestito la maglia del Milan solo in due circostanze per colpa di numerosi infortuni, interessa all’Atalanta.