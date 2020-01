30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, starebbe ancora sperando in un ritorno a Bergamo di Mattia Caldara. Tuttavia, il sogno del tecnico degli orobici potrebbe non realizzarsi. La dirigenza rossonera, infatti, non ha ancora deciso se tenere o prestare il difensore centrale classe ’94 che, complici i numerosi infortuni, al momento ha vestito la maglia del Milan solo in due circostanze.