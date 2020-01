23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Tottenham vuole portare a Londra il centravanti rossonero, Krzysztot Piatek. Gli Spurs hanno offerto alla società di via Aldo Rossi 5 milioni per il prestito dell’attaccante polacco, più 30 milioni per il riscatto in estate. Il Milan non è convinto dell’offerta del club londinese, tanto che non è intenzionato ad accettare l’offerta, in quanto vorrebbe far partire il giocatore soltanto a titolo definitivo.