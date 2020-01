Gazzetta, Milan: Paquetà, Suso e Piatek sempre più vicini alla cessione

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, prima che si concluda la sessione di mercato in corso, il Milan potrebbe cedere Lucas Paquetá, Suso e Krzysztof Piatek. Questi ultimi, che anche oggi partiranno dalla panchina, sono reduci da una prima parte di stagione caratterizzata da un rendimento a dir poco deludente e non rientrano nei piani di Stefano Pioli. In merito, non deve ingannare la presenza dal primo minuto, in occasione del match di Coppa Italia contro la SPAL, dell’ex centravanti del Genoa che, tra l’altro, era pure riuscito a segnare. L’attaccante polacco è stato infatti declassato a riserva e, qualora arrivasse un’offerta vicina ai 30 milioni di euro, verrebbe ceduto.