Milan, clamoroso dalla Croazia: Dani Olmo sarebbe vicinissimo

Si infiamma il mercato in entrata del Milan. Secondo quanto riportato dal Sportske Novosti, noto quotidiano croato, ci sarebbe stato un blitz di Boban in questi giorni per strappare il gioiellino spagnolo Dani Olmo dalla Dinamo Zagabria. Sempre secondo i croati, la società rossonera avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro + eventuali bonus. L’agente del giocatore, per il momento, dice: “Per ora non vorrei commentare nulla”, lasciando perciò aperte le porte ad un trasferimento che sarebbe molto importante. Non ci sono, almeno per ora, conferme dalle parti di via Aldo Rossi. Ma è probabile che ci siano sviluppi già a partire dai prossimi giorni.