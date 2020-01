33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La gara interna contro la Sampdoria, valida per la 18ma giornata di campionato, ha confermato i problemi del Milan in fase offensiva. I rossoneri, nell’edizione in corso della Serie A, hanno infatti messo a segno solo 16 reti. Peggio del Diavolo, che in questa particolare classifica si trova appaiato al Brescia, hanno fatto solo la Sampdoria (14), l’Udinese (14) e la Spal (12).