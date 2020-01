33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Poco meno di due giorni e i rossoneri scenderanno nuovamente in campo. Si gioca Milan-Hellas Verona, gara più che mai importante per gli uomini di Pioli. Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, Rebic non sarà – almeno dal 1′ minuto – in campo. Molto probabilmente giocherà Calhanoglu (reduce da una doppietta in Coppa Italia) sulla fascia di sinistra, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Ibrahimovic e Leao.