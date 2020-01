Tre gol e una prova convincente: Milan, il percorso di crescita continua

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ieri sera, grazie a una prestazione caratterizzata da grinta e concretezza, il Milan ha battuto la SPAL tre a zero e ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Come evidenziato anche dall’edizione odierna del Corriere della Sera, contro gli estensi, i rossoneri sono apparsi in crescita sotto ogni aspetto, tanto da essere riusciti a confermare quanto di buono fatto vedere a Cagliari e a far bene anche senza Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe già essere riuscito a cambiare il volto della squadra. Per quanto riguarda i singoli, il quotidiano milanese si è soffermato sulle prove offerte da Rebic e da Piatek. Mentre la punta croata si è mossa molto, l’ex centravanti del Genoa è tornato al gol e ha permesso a Castillejo, che è stato il migliore in campo, di firmare la rete del momentaneo due a zero.