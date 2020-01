Milan, Dani Olmo (quasi) sfumato. È vicinissimo al Lipsia

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La telenovela Milan-Olmo sembra essere ai titoli di coda. Il lieto fine tanto voluto dai tifosi molto probabilmente non ci sarà. Il Red Bull Lipsia avrebbe infatti l’accordo totale con la Dinamo Zagabria e col giocatore. 35 milioni di euro subito, 15 milioni di bonus e 20% sulla futura rivendita. Cifre sicuramente lontane da quanto sarebbero stati disposti a spendere i rossoneri. Il fantasista spagnolo avrebbe già lasciato il ritiro con i croati, e dovrebbe arrivare in Germania nelle prossime ore per le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà all’attuale capolista in Bundesliga.