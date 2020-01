Milan, due nuove idee per la difesa

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan è alla ricerca dei giocatori giusti per rinforzare il reparto difensivo rossonero da affidare a Stefano Pioli. Gli addii di Ricardo Rodriguez e di Mattia Caldara, oltre all’infortunio di Leo Duarte, riducono di molto il numero dei difensori a disposizione del tecnico rossonero. Con la possibile cessione in prestito di Matteo Gabbia, il Diavolo si ritroverebbe con 3 soli centrali e 3 terzini in rosa.

L’incontro di oggi con Tullio Tinti a Casa Milan, in questo senso, potrebbe essere stato indirizzato proprio in questo senso. Come riportato da calciomercato.com, infatti, Tinti è anche l’agente di Ghiglione del Parma e intermediario per Mustafi dell’Arsenal, oltre che di Gabbia. Il primo sarebbe un’idea per giugno (in caso di addio di uno tra Calabria e Conti), mentre per il centrale tedesco potrebbe avviarsi un discorso già per gennaio.