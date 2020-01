Milan Femminile: prima sconfitta casalinga in campionato della storia

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La debacle di oggi contro l’Empoli Ladies al Brianteo di Monza ha purtroppo fatto registrare un dato negativo. È la prima sconfitta casalinga del Milan Femminile in questi due anni in campionato, non la prima storica, visto che lo scorso anno le ragazze di Carolina Morace furono battute dalla Juventus di Rita Guarino, proprio al Brianteo nella semifinale di andata di Coppa Italia, sempre 1-2.

Per il Milan Femminile è decisamente un momento no: è la seconda sconfitta in tre gare dopo quella di San Gimignano contro la Florentia. Sono tre le reti segnate, quattro quelle incassate. Ora per Maurizio Ganz servirebbe la svolta. Il treno Champions League si sta allontanando. Roma e Fiorentina sono distanti rispettivamente quattro e cinque punti.

Lunedi 20 gennaio ore 12:30, subito uno scontro diretto, decisivo: a Milano giunge proprio la squadra di Betty Bavagnoli, un match che vale un’intera stagione sia per il team rossonero, sia per quello giallorosso. Il Milan Femminile occupa, momentaneamente la quarta posizione, con una gara ancora da recuperare contro il Pink Bari (29 gennaio).