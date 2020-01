30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nuovo rinforzo per il Milan Femminile. Il club rossonero, infatti, ha annunciato di aver acquistato Pamela Begić, nazionale slovena nata nel 1994, che ha giocato in questa prima parte di stagione con l’Apollon Limassol. Con la formazione cipriota, la centrocampista ex Empoli ha disputato anche la UEFA Women’s Champions League.

foto: acmilan.com