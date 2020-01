23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, durante la sessione di mercato in corso, Franck Kessie potrebbe lasciare il Milan. Il centrocampista ivoriano, infatti, non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e potrebbe non rientrare appieno nei piani di Stefano Pioli. Sulle sue tracce, ci sono il Wolverhampton e il West Ham. Per lasciar partire l’ex mediano dell’Atalanta, il club di Via Aldo Rossi chiederebbe 30 milioni di euro.