Youssouf Fofana dello Strasburgo è un giocatore che interessa molto al Milan. Il centrocampista, nato nel 1999, ha sin qui siglato un gol in 16 presenze complessive in Francia. Su di lui però, secondo quanto riportato da RMC Sport, non ci sarebbero solamente i rossoneri. Nello specifico, l’Atalanta avrebbe fatto un’offerta di 13 milioni di euro, respinta dal club francese. Interessate al giocatore ci sarebbero anche Monaco e Borussia Moenchengladbach.