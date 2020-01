Milan, potrebbe arrivare un altro centrale di difesa

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan potrebbe presto acquistare un altro centrale di difesa. A tal proposito, al momento, il nome più caldo sarebbe quello di Wesley Fofana. Il talento classe 2000 viene da tempo monitorato dalla società di Via Aldo Rossi che, nelle prossime ore, dovrebbe contattare il Saint-Étienne per provare a imbastire una trattativa. Dal canto suo, il club francese preferirebbe cedere la promessa nativa di Marsiglia durante la sessione estiva di mercato. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare qualora la dirigenza rossonera, complici alcuni colpi in uscita, mettesse sul piatto un’offerta elevata.