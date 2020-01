Milan-Giorgio Tesi Group: partnership rinnovata

17 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan e Giorgio Tesi Group hanno rinnovato la partnership per il nono anno consecutivo.

L’azienda vivaistica pistoiese è leader mondiale nel settore del vivaismo di piante ornamentali, che vanta ben 18 vivai di produzione e che esporta i suoi prodotti in 60 paesi del mondo.

Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Group ha commentato: “Siamo molto felici per il rinnovo della partnership con AC Milan, per noi a prescindere dalla passione sportiva della nostra famiglia per i colori rossoneri, è motivo di grande prestigio continuare il sodalizio che lega la nostra immagine e i nostri prodotti al mondo sportivo professionistico e a un grande club come AC Milan, conosciuto in tutto il mondo”.