53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

In vista della gara tra Milan e Sampdoria, in programma lunedì 6 gennaio alle 15.00, sono già stati veduti 50.000 biglietti. E’ questo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, che sottolinea come questo dato sia dovuto al ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che ha riportato grande entusiasmo tra i tifosi rossoneri. In ogni caso, al momento, appare difficile che contro i blucerchiati il centravanti svedese parta dal primo minuto.