Milan, ieri incontro con il PSV per Rodriguez. I dettagli

L’operazione mirata a portare Ricardo Rodriguez al PSV Eindhoven potrebbe essere in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, nelle scorse ore, la dirigenza rossonera avrebbe incontrato due rappresentanti del club olandese, che vorrebbe prelevare il laterale svizzero con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a una cifra compresa tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Dal canto suo, la società di Via Aldo Rossi, che potrebbe presto accettare la proposta dei biancorossi, starebbe cercando di strappare una corsia preferenziale per Denzel Dumfries in vista della sessione estiva di mercato. Non è infatti scontato che, a fine stagione, Andrea Conti e Davide Calabria vengano confermati.