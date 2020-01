Milan, il PSG pensa a Piatek per il dopo Cavani

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a TikiTaka, il PSG sta pensando a Piatek per sostituire Cavani, che ha chiesto di essete ceduto.

Queste le dichiarazioni di Leonardo, ds del club francese: “È vero, ci ha chiesto di partire, ha un’offerta dall’Atletico Madrid che però non corrisponde al valore del giocatore”.

Dunque, qualora i due club riuscissero a trovare l’accordo per il passaggio dell’uruguaiano in Spagna, il PSG andrebbe subito a bussare alle porte di via Aldo Rossi per presentare un’offerta per il numero 9 rossonero.