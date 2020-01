Milan, il Siviglia punta tutto su Suso. C’è l’ok del giocatore

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Siviglia e il suo allenatore Lopetegui vogliono Suso. Lo spagnolo avrebbe dato l’ok per il trasferimento. Tutti segnali che indicano una possibile chiusura della trattativa per portare l’ex Liverpool in Spagna già nei prossimi giorni. Resta però da trovare l’intesa tra i due club. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri chiedono almeno 25-30 milioni di euro. Il Siviglia, almeno per il momento, non è ancora arrivato a questa cifra. Si potrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di alcune condizioni.