Milan, il West Ham ripiomba su Kessié

Negli ultimi tempi la pista che avrebbe dovuto portare Kessié in Inghilterra sembrava essersi raffreddata. Nelle ultime ore però, secondo quanto riportato dall’Evening Standard in Inghilterra, il West Ham avrebbe contattato l’entourage dell’ivoriano, dopo che Gedson Fernandes (altro loro obiettivo) si è trasferito ai rivali del Tottenham. Nella fattispecie, gli Hammers stanno valutando la possibilità di fare un’offerta al Milan, che chiede non meno di 20/25 milioni di euro.