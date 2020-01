Milan, in casa solo 10 punti in 9 gare, media da retrocessione

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La stagione rossonera è iniziata male, dopo il tonfo di Udine e successivamente, dopo le due vittorie scialbe con Brescia ed Hellas Verona, proseguita malissimo. Il team rossonero ha collezionato in questa prima parte di stagione solo 10 punti casalinghi su 9 gare disputate, una media da Serie B. Sono solamente due le vittorie, entrambe per 1-0, contro Brescia e Spal; quattro i pareggi con Lecce, Napoli, Sassuolo e Sampdoria; tre le sconfitte con Inter, Fiorentina e Lazio. Da notare i 10 punti conquistati su 22, quindi due in meno rispetto alle gare in trasferta. In totale 22, dunque, aspettando Cagliari, sei in meno rispetto alla passata stagione.