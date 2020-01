30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan ha trovato il rinforzo in difesa che cercava e si tratta di Simon Kjaer. Lo riferisce il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sul proprio sito. L’operazione per portare il danese in rossonero è in chiusura: arriva dal Siviglia, via Atalanta, dove era in prestito. A breve si conoscerà anche la formula del trasferimento che porterà Kjaer al Milan.