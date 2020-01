26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan continua a lavorare per il futuro. In questo momento, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è in corso un incontro tra la dirigenza e Alessandro Luci, intermediario della Football factory. Si starebbe parlando di Jean Marcelin, difensore classe 2000 attualmente in forza all’Auxerre, che potrebbe interessare alla club rossonero.