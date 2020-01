23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da Sport, giornale vicino all’Espanyol, il club catalano starebbe puntando Samu Castillejo. L’esterno del Milan non sta infatti trovando spazio in rossonero ed il club potrebbe pensare presto alla cessione. Su di lui oltre all’Espanyol c’è l’Atletico Madrid. Entrambe le squadre sono interessate ad un prestito fino a fine stagione ed un’eventuale opzione di riscatto anche per la prossima.