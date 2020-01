26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’operazione mirata a portare Politano al Milan e Kessie all’Inter potrebbe saltare definitivamente. L’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, non avrebbe infatti intenzione di cedere in prestito il centrocampista ivoriano, che è costato al club di Via Aldo Rossi 28 milioni di euro. Tra l’altro, contro il Cagliari, l’ex mediano dell’Atalanta è stato autore di una buona prova.