30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, Simon Kjaer indosserà la maglia numero 24. Il centrale ex Atalanta, che ha quindi scelto la stessa casacca indossata dal connazionale Martin Laursen, dovrebbe essere a disposizione di Stefano Pioli in occasione della gara di mercoledì contro la SPAL, valida per gli ottavi di ginale di Coppa Italia.