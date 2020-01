36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in occasione della gara di mercoledì contro la SPAL, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Simon Kjaer sarà a disposizione di Stefano Pioli. Non è da escludere che il tecnico dei rossoneri decida di far rifiatare uno tra Romagnoli e Musacchio e di lanciare dal primo minuto proprio il centrale difensivo danese.