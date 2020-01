30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sul proprio sito evidenzia come, ceduto Caldara all’Atalanta, il primo nome sul taccuino della dirigenza del Milan per sostituire il centrale resta quello di Simon Kjaer. La pista resta calda perchè il danese è in uscita e dopo le complicazioni con la Sampdoria (che ha virato su Tonelli), è in attesa di una sistemazione.