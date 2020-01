Milan, la difesa inizia a funzionare

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Sarà per il cambio di modulo, sarà per condizione fisica o per movimenti diversi da parte dei giocatori messi in campo da Stefano Pioli. Sta di fatto che la squadra è più compatta e difende meglio. Nelle ultime tre partite (Sampdoria e Cagliari in campionato e SPAL in Coppa Italia) la squadra non ha infatti subito nessun gol. L’ultima volta che i rossoneri hanno mantenuto la rete inviolata per più di tre partite risale a poco meno di un anno fa, quando la squadra allora allenata da Gennaro Gattuso rimase imbattuta per ben quattro partite.