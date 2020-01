40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Augustin Jimenez, agente – tra gli altri – del numero 10 dell’Udinese De Paul, era presente ieri a Casa Milan per un summit con la dirigenza rossonera. Secondo quanto riportato dalla Repubblica quest’oggi, si sarebbe parlato di uno scambio che avrebbe del clamoroso: De Paul a Milano, Piatek ad Udine per ritrovarsi. Ad oggi non è stato intavolato nulla di concreto, ma chissà che nei prossimi giorni il discorso possa farsi più serio.