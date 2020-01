Milan, l’Atalanta insiste per Caldara: contatti in corso

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Atalanta insiste per il ritorno di Caldara in nerazzurro. Il difensore, complici anche i due gravi infortuni subiti la scorsa stagione, non ha ancora trovato spazio al Milan ed i rossoneri starebbero pensando alla cessione. L’interesse per Todibo ne è infatti la dimostrazione di come la dirigenza e Pioli si stanno guardando intorno a prescindere da Caldara. L’Atalanta nei giorni scorsi ha provato ad avviare i contatti ma la trattativa rimane difficile. Il via libera da parte del Milan arriverà solo se si riuscirà a chiudere per un difensore (Todibo o altri profili), mentre l’ipotesi di scambio con Kjaer pare essere tramontata, con il giocatore che è vicino alla Sampdoria.