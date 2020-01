Milan-Sampdoria, Leao ringrazia Ibra su Twitter

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo il deludente pareggio di San Siro contro la Sampdoria, Leao ha voluto comunque spendere due parole per il suo nuovo compagno Zlatan Ibrahimovic. Il portoghese, attraverso un tweet, ha voluto ringraziare Zlatan per i consigli ed il supporto che gli ha dato in campo.

“Ciò che conta davvero è chi vuole aiutarti a vincere“. Questo è stato il tweet di Rafael Leao che ringrazia Ibra anche dopo una partita piuttosto scialba da parte del Milan. I due potrebbero diventare partner d’attacco, per provare a risollevare le sorti di una stagione praticamente compromessa.