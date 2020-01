Massara a Sky Sport: "Nessun problema con Paquetá, su Rodriguez e Kessie..."

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Prima della gara esterna contro il Brescia, il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato a Sky Sport: “Se siamo delusi di Paquetá? Assolutamente no, è un professionista serissimo, un ragazzo sensibile e responsabile, sta vivendo un momento di appannamento. Si è confrontato con l’allenatore e i due hanno convenuto fosse meglio lavorare oggi a Milanello per essere in ottime condizioni per martedì. Il PSG sulle sue tracce? Sono voci che diventano sempre più intense verso la fine del mercato, siamo contenti di Lucas, siamo sicuri che darà un contributo importante a questa squadra. Ci stanno momenti di difficoltà, ma è un giocatore forte. Rodriguez al Fenerbahce? E’ in panchina ed è concentrato su questa gara. Oggi dobbiamo stare concentrati, ci aspetta una partita insidiosa, vogliamo proseguire il nostro percorso, servirà tanta attenzione. Se Kessie rimarrà fino a fine stagione? Certo”.