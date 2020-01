46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan aveva intenzione di ricordare il campione di basket e grande tifoso rossonero Kobe Bryant, deceduto ieri a seguito di un tragico incidente, scendendo in campo contro il Torino, per il match di Coppa Italia, con il lutto al braccio e osservando un minuto di silenzio. In base a quanto riferito da Sky, la Lega non sarebbe intenzionata ad accettare la richiesta dei rossoneri circa il minuto di silenzio.