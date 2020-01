23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La società di via Aldo Rossi sta lavorando per acquistare Omar Alderete, un’altra pedina per la difesa del diavolo. Nella giornata odierna è andato in scena a Casa Milan un incontro tra Augusto Paraja (agente del giocatore) e la dirigenza rossonera. Il difensore paraguaiano, seguito anche da Juventus e Roma, in questa stagione ha disputato 28 partite, condite da 2 gol.