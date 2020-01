Milan, la società smentisce la trattativa per Dani Olmo

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il futuro di Dani Olmo potrebbe presto diventare un enigma. Sebbene la stampa croata ritenga che le parole del tecnico della Dinamo Zagabria, Nenad Bjelica, siano la dimostrazione del fatto che il fantasista spagnolo, che salterà l’amichevole odierna, si trovi a un passo dal Milan, la dirigenza rossonera sta continuando a smentire qualunque tipo di trattativa. E’ questo quanto sottolineato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che aggiunge che il club di Via Aldo Rossi si sarebbe fatto davvero avanti per il talento classe ’98, salvo poi fare retromarcia dinanzi alle pretese di Mirko Barisic. La trattativa mirata a portare in rossonero il calciatore scuola Barcellona, considerate le spese collaterali, potrebbe infatti costare al Diavolo circa 40 milioni di euro. Sempre stando alla rosea, al momento, l’unica chiave in grado di sbloccare l’operazione sarebbe rappresentata dal contratto del giocatore, in scadenza al termine della prossima stagione.