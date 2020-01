Milan, Paquetà in uscita: ipotesi contropartite dal PSG

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo l‘autoesclusione del brasiliano per la partita di Brescia è scoppiato un vero e proprio caso: Paquetà vuole lasciare il Milan. Ad oggi però non sono arrivate offerte concrete al club. Il PSG di Leonardo è stata l’unica squadra a mostrare interesse per il giocatore: i francesi non offrono più di 20-22 milioni ma i rossoneri ne chiedono 35 per non fare minusvalenza. Nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi dell‘inserimento di contropartite da parte del PSG: Draxler, Herrera e Paredes potrebbero essere le possibili pedine di scambio.