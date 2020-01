Milan, Paquetà in vendita ma non ci sono proposte

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Lucas Paquetà è uno dei tanti giocatori inseriti nella lista dei cedibili del Milan. Già a gennaio, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il brasiliano potrebbe fare le valigie e abbandonare prematuramente l’Italia e la sua avventura in rossonero. Su di lui però, almeno per il momento, non ci sono proposte serie. La società di via Aldo Rossi vorrebbe rientrare dell’investimento fatto per non registrare una minusvalenza a bilancio, ma non sembrano esserci squadre disposte a pagare i 35 milioni di euro richiesti. Il Psg di Leonardo aveva dimostrato un timido interesse, ma la proposta dell’ex dirigente rossonera rimane lontana dalla cifra richiesta.