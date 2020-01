Milan, ancora nessuna offerta per Paquetà

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il futuro di Lucas Paquetà è diventato un rebus. A seguito di una prima parte di stagione caratterizzata da un rendimento a dir poco deludente e della decisione di Pioli di passare al 4-4-2, il centrocampista brasiliano ha infatti perso la maglia da titolare, tanto da non essere stato impiegato nemmeno ieri pomeriggio. L’edizione odierna di Tuttosport, inoltre, sottolinea come nessuna squadra, nemmeno il Paris-Saint Germain, sia al momento intenzionata a prelevare il numero 39 dei rossoneri alle condizioni imposte dalla dirigenza rossonera. Il club di Via Aldo Rossi valuta l’ex Flamengo 35 milioni di euro.