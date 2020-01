Milan, parla il padre di Caldara: “Mattia stava bene da un po’, perchè non provarlo?”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Intervistato da Tuttosport, Stefano Caldara, padre dell’ormai ex difensore rossonero Mattia, ha parlato della condizione fisica di suo figlio ed è tornato sull’addio al Milan: “Non mi aspettavo che giocasse così tanti minuti e così bene. Mattia era teso ed emozionato. Si sente bene, come ultimamente al Milan. Con i rossoneri ha giocato tre volte in Primavera ma non ha mai avuto la possibilità di tornare con la prima squadra. Si è sempre allenato bene, perché non provarlo? Pazienza, ormai è acqua passata. È passato dalla Juve al Milan in pochissimo tempo, dal punto di vista morale non è semplice gestire queste cose. Io da almeno cinque mesi speravo in una soluzione come questa, al Milan nonostante tante promesse non c’è mai stata davvero la possibilità di entrare nelle rotazioni. Beppe Riso ha fatto un grande lavoro, dopo la gara persa per 5-0 dal Milan a Bergamo in cui Pioli ha fatto scaldare il giovane Gabbia, Mattia ha chiesto al procuratore di accelerare. Nel gruppo del Milan ha tanti amici, ma ormai era ora di cambiare“