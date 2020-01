Milan, per il centrocampo spunta il nome di Emre Can

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ormai fuori dal progetto tecnico della Juventus e di Maurizio Sarri, Emre Can è sicuramente sulla lista dei partenti. Escluso dalla lista Champions e con ben poche presenze all’attivo in questa stagione, il tedesco vorrebbe giocare di più, anche in vista degli Europei di giugno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe pensando di intavolare una trattativa per regalare l’ex Liverpool a mister Pioli. Difficile che la Juventus possa cederlo in prestito. C’è quindi bisogno di fondi, che potrebbero arrivare dall’eventuale cessione di Franck Kessié.