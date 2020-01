Milan, per Piatek c’è un altro club di Premier League

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportano da diversi tabloid inglesi, su Krzysztof Piątek ci sarebbe da registrare, oltre a Tottenham ed Aston Villa, anche l’interessamento del Chelsea. I Blues, prossimi alla cessioni di Giroud all’Inter, avrebbero intenzione di far fare il percorso inverso al pistolero polacco, che assumerebbe dunque inizialmente un ruolo da vice-Abraham. Ovviamente il Milan, in caso di partenza di Piatek, andrebbe a cercare in questi ultimi giorni un sostituto, dato che non si potrà contare sul solo Ibrahimovic per l’intero girone di ritorno.