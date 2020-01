Milan, per Piatek si inserisce anche il Tottenham

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dal The Guardian, per Krzysztof Piatek c’è anche l’interesse del Tottenham. Gli Spurs nelle ultime ore avrebbero infatti messo gli occhi sul Pistolero in uscita dal Milan per sostituire l’infortunato Kane. Il numero 10 inglese ha subito una lesione al tendine del ginocchio sinistro e dovrebbe restar fuori per diverso tempo. Il problema rimane comunque nel prezzo del cartellino di Piatek. Difficilmente il Milan ricaverà i 35 milioni spesi appena un anno fa. Un prestito con diritto di riscatto o uno sconto sul cartellino potrebbero invece essere delle ipotesi più concrete per la cessione di Piatek.