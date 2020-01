Milan, per Rodriguez al Fenerbahce si attende l’autorizzazione della federazione turca

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gianluca Di Marzio, intervenuto dagli studi di Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato-l’originale, ha parlato della trattativa Rodriguez-Fenerbahce. Ecco le sue parole: “Il Fenerbahce sta attendendo le autorizzazioni necessarie, soprattutto per quanto riguarda il Fair Play Finanzario, per concludere la trattativa per Rodriguez. Il Milan, come terzino sinistro, oltre alla possibilità Juan Jesus, continua ad insistere per Robinson, del Wigan. Se il Milan potesse, lo farebbe subito”.