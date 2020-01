23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan non molla Andrea Petagna. Secondo quanto riportato da SportMediaset, nel caso in cui Krzysztof Piatek venisse ceduto, il centravanti della SPAL diventerebbe l’obiettivo numero uno della dirigenza rossonera. Tuttavia, per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante degli estensi, il club di Via Aldo Rossi dovrà battere la concorrenza di Inter, Roma, Fiorentina e Sampdoria.