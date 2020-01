30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Andrea Petagna si allontana dal Milan. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il centravanti classe ’95 potrebbe diventare un obiettivo della Fiorentina qualora non fosse possibile portare in Toscana Patrick Cutrone. Tra l’altro, la SPAL non avrebbe intenzione di lasciar partire l’ex attaccante dell’Atalanta che, in questa prima parte di stagione, ha collezionato 18 presenze, 6 gol e un assist.