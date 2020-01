Milan, il futuro di Piatek resta incerto. I dettagli

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, quello di ieri potrebbe essere l’ultimo gol di Krzysztof Piatek con la maglia del Milan. La partita contro la SPAL, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, potrebbe avere migliorato l’umore del centravanti polacco, che non andava in rete dallo scorso 8 dicembre, ma non ha cambiato nulla a livello di gerarchie. Ecco allora che il futuro dell’attaccante classe ’95, che è stato declassato a riserva di Zlatan Ibrahimovic, resta in bilico. Il giocatore, che interessa da tempo all’Aston Villa, al West Ham, al Tottenham e al Bayer Leverkusen, verrebbe ceduto qualora arrivasse in Via Aldo Rossi un’offerta da 30 milioni di euro.