Secondo quanto riferito dal Sun, il Newcastle sarebbe interessato a Krzysztof Piatek. I Magpies vorrebbero infatti acquistare il centravanti polacco, che in questa prima parte di stagione ha messo a segno solo 4 reti, in prestito con diritto di riscatto. L’operazione potrebbe sbloccarsi nel caso in cui il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, decidesse di proporre con regolarità Ibra come punta centrale nel 4-3-3.