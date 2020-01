Milan, Piatek piace in Germania e Inghilterra ma...

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Krzysztof Piatek, dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, parrebbe sempre più lontano da Milanello. Il polacco avrebbe diversi estimatori, soprattutto in Germania e Inghilterra, ma stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Pistolero avrebbe risposto NO a tutto. Almeno per il momento, dunque, Piatek resterà al Milan, ma alla fine del mercato mancano ancora diversi giorni. Nelle ultime ore, oltretutto, si sarebbe unito al gruppo dei pretendenti anche il Tottenham e visto l’infortunio di Harry Kane, sarebbe propenso ad offrire 30 milioni per convincere la società di Via Aldo Rossi a cederlo. Con il profumo di Champions, Piatek potrebbe anche decidere di lasciare i rossoneri. Con un’eventuale cessione dell’ex Genoa, il club milanista potrebbe investire su un altro attaccante.